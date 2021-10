영우디에스피, 산업부 주관 적층형 마이크로 LED 패키지 개발 기관 선정

[아시아경제 유현석 기자] 영우디에스피 영우디에스피 143540 | 코스닥 증권정보 현재가 1,945 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,970 2021.10.13 08:33 장시작전(20분지연) 관련기사 “카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주!네이버 지분 인수 소식에 카페24 52주 신고가... 앞으로 상승할 관련주는?메타버스 XR시장 1700조 전망..영우디에스피 상승, 차기 수혜를 입을 종목은?? close 는 산업통상자원부가 주관하는 '디스플레이용 초미세 R/G/B 적층형 마이크로(Micro) LED 광원 및 화소 제조 핵심 기술개발' 과제의 제3세부 주관연구개발기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다. 사업기간은 오는 2024년 12월31일까지다. 총사업비 규모는 253억원이다.

'적층형 Micro LED 제조 기술'은 Micro LED 를 초고해상도 디스플레이 패널로 활용하기 위해 Micro LED칩을 웨이퍼 단위로 공정하는 방식이다. 수십 Micro미터 크기의 R/G/B 적층형 Micro LED 광원 제조 기술을 활용해 360 PPI 의 R/G/B 화소를 다중 배열한 부품의 제조가 가능하다. 해당 기술은 높은 화소밀도를 가지면서 정렬 정확도 문제를 해결 할 수 있으며, 대량 전사(Mass Transfer)가 가능하다. 패키지 공정 시간을 획기적으로 단축할 수 있어 원가 절감에도 용이하다.

Micro LED는 초대형 디스플레이 산업 위주로 사용되고 있다. 수십만 개에 달하는 Micro LED 칩을 패키지 기판에 전사할 경우 시간, 안정성 등의 문제가 발생되어 정렬 정밀도가 떨어지는 문제가 발생되고 있다. 이런 이유 때문에 중소형 디스플레이 제품에서는 Micro LED 도입의 한계가 있었다. 하지만 영우디에스피가 이번 개발을 성공적으로 마무리할 경우 기존 Micro LED의 기술적 한계를 극복함은 물론 중소형 디스플레이 제품에도 채택이 가능할 것으로 보인다.

'적층형 Micro LED 제조 기술'은 스마트 워치, 자동차용 헤드업 디스플레이, 증강현실(AR) 디스플레이 등 다양한 분야에 사용될 수 있다. 특히 증강현실 등 차세대 비전시스템에 대한 요구가 커지면서 높은 광효율, 안정적인 내구성을 갖고 있는 초소형·초고해상도 Micro LED 디스플레이 기술의 필요성은 더욱 높아질 전망이다.

박금성 영우디에스피 대표는 “그동안 디스플레이 검사 장비를 개발하면서 축적해온 기술을 바탕으로 Micro LED의 기술적 한계 극복을 위해 최선을 다할 것"이라며 "특히 Micro LED 디스플레이 패키지를 사업화하면 중장기적으로 대규모의 신규 매출이 발생할 것으로 기대되며, 기존 디스플레이검사장비 사업에도 시너지 효과를 이어갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr