세종시, 만 65세 이상 ‘인플루엔자 무료접종’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 세종시는 만 65세 이상 시민을 대상으로 인플루엔자 무료 예방접종 사업을 시행한다고 12일 밝혔다.

무료접종은 18일부터 만 70세~74세, 21일부터 만 65세~69세 어르신을 대상으로 실시된다.

올해부터는 만 65세 이상 접종대상자가 사전예약을 한 후 인플루엔자 무료접종을 할 수 있다.

사전예약 운영기간은 내달 30일까지다. 만 75세 이상은 현재 예약이 진행 중이며 만 70세~74게는 12일부터, 만 65세~69세는 14일부터 각각 예약할 수 있다.

사전예약은 예방접종사전예약시스템 또는 의료기관 방문 등을 통해 할 수 있다. 본인이 직접 예약이 어려운 경우 자녀 등 대리예약도 가능하다.

접종가능 의료기관은 보건소, ‘예방접종도우미사이트’에서 확인할 수 있다.

전은정 세종시보건소장은 “예방접종 대상자는 인플루엔자 유행기간이 당해 12월부터 이듬해 4월까지인 점과 접종 2주 후부터 예방효과가 나타나는 점 등을 고려해 가능한 11월까지 2회 접종을 완료해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

