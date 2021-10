[클릭 e종목]"경기둔화 우려"…유진, 삼성전자 목표가 7% 하향

[아시아경제 지연진 기자]유진투자증권은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 71,600 2021.10.12 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성 '갤럭시S22', 최대 충전속도 25W에 머무나?[클릭 e종목] “삼성전자, 4분기부터 메모리 반도체 하락추세”답답한 반도체…"공급망 병목현상에 발목" close 에 대해 경기 둔화 우려로 안전자산 심리가 높아진 상황에서 환율과 금리가 다시 불안해지고 스태그플레이션(경기둔화 속 인플레이션) 논란이 싹트고 있다며 목표주가를 종전 10만원에서 9만3000원으로 7% 하향했다고 12일 밝혔다. 다마느 선제적인 주가 조정과 상대적인 실적 안정성을 감안해 투자 의견을 매수를 유지했다.

이승우 유진투자증권 연구원은 "헝다 사태와 전력난 이슈 등으로 중국의 경제 성장 둔화 우려가 커진 가운데, 미국의 고용지표도 시장 기대치를 하회했다"며 "원자재 가격의 상승으로 일시적일 것이라던 인플레이션도 생각보다 장기화될 가능성이 높은 상황이며 2022년 세계 경제와 기업 이익에 대한 불확실성이 확대되는 국면"이라고 설명했다.

삼성전자는 3분기 매출이 73조원, 영업이익은 15조8000억원으로 전망치(매출 74조원, 영업이익 16조원)를 소폭 밑돌았다. 4 분기는 매출 72조5000억원, 영업이익 15조원으로 소폭 둔화될 것으로 예상된다. 이 연구원은 "중국과 미국의 경제 둔화 리스크와 반도체 가격 하락세 등을 감안할 때 내년 상반기까지는 실적이 둔화할 것으로 예상된다"며 "다만, 상황이 극단적으로 악화하지 않는다면, 내년 하반기부터는 이익이 다시 증가하는 사이클에 진입할 것으로 전망한다"고 밝혔다.

내년 연간 실적 전망치는 매출 290조원, 영업이익 54조원으로 기존 추정치(매출 309조원, 영업이익 59조8000억원)보다 하향됐다.

