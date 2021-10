반려동물에 사랑 베푼 부산 ‘동물사랑 천사기업’ 3곳 뽑아

부산시 참여형 반려견놀이터서 인증 명패·기부물품 전달



디에스피엘·부산수의약품·마리네쿡, 사료간식 620kg 기부

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시가 반려동물 친화 기업 3곳을 ‘동물사랑 천사기업’으로 뽑았다.

부산시는 디에스피엘·부산수의약품·마리네쿡 등 반려동물 관련 업체 3곳을 ‘동물사랑 천사기업’으로 선정했다고 8일 밝혔다.

천사기업 명패 수여식과 기부 물품 전달식은 8일 오전 10시 30분 연제구 연산동에 있는 부산시 1호 참여형 반려견 놀이터에서 열렸다.

동물사랑 천사기업은 ‘부산시 동물사랑 나눔뱅크’에 반려동물 사료나 의류, 용품 등을 기부한 사회공헌기업 중 선정된다.

천사기업에는 명패가 수여되고, 기부된 물품은 위탁 동물보호센터와 동물보호단체, 활동가 등에 지원된다.

부산시는 사회공헌을 실천하는 반려동물 기업과 수혜 동물을 연결하기 위해 2018년부터 동물사랑 천사기업을 선정해오고 있다. 지금까지 총 16곳을 천사기업으로 선정했다.

이번에 선정된 업체 3곳은 생명 존중의 가치 철학 실천을 위해 동물사랑 나눔뱅크에 사료 등 620kg을 후원 물품으로 기부한다.

디에스피엘에서는 사료 400kg을, 부산수의약품은 사료 및 간식 110kg을, 마리네쿡은 사료 및 수제 간식 110kg을 기부할 예정이다.

김현재 부산시 해양농수산국장은 “코로나19라는 어려운 여건 속에서도 기부에 동참해줘 감사드린다”라며 “유기동물을 비롯한 동물사랑 실천과 나눔문화가 확산하는 계기가 되기를 바라며 반려동물 기업의 사회공헌이 더 활발해지길 바란다”고 했다.

동물사랑 나눔뱅크를 통해 기업 사회공헌 활동에 참여를 원하는 기업체는 부산시 농축산유통과로 문의하면 된다.

