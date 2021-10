미국인 63% "북한 한국 침공시 미군이 지원해야"...전년대비 5%P↑

타 동맹국보다 지원 응답률 높아

대만 지원 지지율 전년보다 11%P↑

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 여론조사 싱크탱크인 시카고국제문제협의회(CCGA)의 조사에서 미국인의 63%가 북한의 한국 침공시 미군이 지원해야한다고 응답한 것으로 나타났다. 한국에 대한 지원이 필요하다는 응답률은 미국의 주요 동맹국 및 파트너 국가 중 가장 높은 수치를 기록했다.

7일(현지시간) 시카고국제문제협의회(CCGA)는 이날 홈페이지를 통해 지난 7월7일부터 26일까지 미국 성인 2086명을 대상으로 실시한 '조 바이든 행정부의 외교정책 인식조사' 결과를 공개했다. 해당 조사결과에 따르면 응답자의 63%가 북한이 한국을 공격할 경우 미군이 한국의 방어를 지원해야한다고 답변한 것으로 나타났다.

해당 질의에 대한 응답률은 지난해 58% 대비 5%포인트 상승한 것으로 역대 최고치인 2018년 64%에 이어 두번째로 높은 수치다. 북한의 잇따른 탄도미사일 발사 및 유엔 안전보장이사회 결의안 위반 등에 대한 경각심이 높아졌기 때문으로 분석된다.

미국의 다른 우방국들 지원과 관련한 응답률은 한국 지원에 비해 낮게 나타났다. 라트비아나 리투아니아, 에스토니아 등 북대서양조약기구(NATO) 가맹국이 러시아의 침공을 받을 경우 미군이 지원해야한다는 응답률은 59%를 기록했다. 이외 미국의 핵심 동맹국으로 알려진 이스라엘이 주변국의 침략을 받을 경우 지원해야한다는 응답률은 53%에 그쳤다.

대만이 중국의 침략을 받았을 때 미군이 지원해야한다는 응답은 52%를 기록해 처음으로 과반 이상의 응답률이 나왔다. 지난해 조사에서 기록한 41% 대비 11%포인트나 올라갔다. 남중국해상 미중간 군사대결을 포함해 대중견제 군사합의체인 쿼드(Quad)와 오커스(AUKUS)가 잇따라 발족되고, 대만해협 일대에서의 중국의 무력시위 및 도발이 강해진 영향으로 분석된다.

CCGA는 "조 바이든 행정부가 동맹 복원에 외교 정책의 초점을 맞춘 결과"라고 언급하며 "동맹이나 파트너 안보를 위한 미 군사력 사용에 관한 대중의 지지가 지난 도널드 트럼프 행정부 때와 대비해 안정적으로 유지되거나 올라갔다"고 밝혔다.

한편 한국을 동맹으로 인식한다는 응답률은 41%로, 프랑스(52%), 독일(45%), 일본(44%)의 뒤를 이었다. 필요한 파트너(26%)라는 응답까지 포함해 전체 응답자의 67%가 한국과 관계를 우호적으로 보는 것으로 나타났다. 반면 북한에 대해선 62%가 적대국이라고 답했고, 10%는 경쟁이 필요한 라이벌이라고 답했다.

또한 응답자의 63%는 문재인 한국 대통령에게 호의를 갖고 있다고 답했다. 김정은 북한 국무위원장에 대해선 5%만이 호의가 있다고 한 반면, 93%는 그렇지 않다고 답했다. 북한과 관련해선 핵무기 프로그램 중단을 대가로 공식 평화협정 협상을 지지한다는 응답이 76%에 달했으며, 핵무기 보유를 허용하면서 평화협정 협상을 지지한다는 답변은 24%에 불과했다.

북한이 핵무기 프로그램을 계속 구축하는 동안에는 경제 제재로 북한을 고립시키고 압박해야 한다는 답변도 70%에 이르렀다. 이중 35%는 북한의 핵무기 포기를 강제하기 위해 군사행동을 지지한다고 답변한 것으로 나타났다.

