테슬라, 실리콘밸리에서 텍사스 오스틴으로 본사 이전

[아시아경제 박병희 기자] 미국 전기자동차 업체 테슬라가 캘리포니아주 실리콘밸리에서 텍사스주 오스틴으로 본사를 이전한다.

테슬라 최고경영자(CEO) 일론 머스크는 7일(현지시간) 텍사스 오스틴에서 개최한 주주총회에서 본사 이전 계획을 발표했다고 CNBC 방송이 이날 보도했다.

다만 머스크는 본사 이전과 상관없이 캘리포니아 프리몬트 조립 공장의 전기차 생산 규모는 계속 늘려나갈 계획이라고 강조했다.

CNBC 방송은 "텍사스는 세금 우대 혜택을 제공하며 기업을 적극적으로 유치해왔다"며 "테슬라가 오라클과 휴렛팩커드 등에 이어 텍사스로 본사를 옮기는 거대 기술 기업 중의 하나가 됐다"고 전했다.

머스크 자신은 지난해 캘리포니아 로스앤젤레스(LA)에서 텍사스 오스틴 인근으로 주소지를 옮겼다. 그는 텍사스에서 사업을 계속 확장하고 있다. 오스틴에 테슬라 전기차 생산 공장인 기가팩토리를 건설 중이고, 스페이스X 로켓 발사장이 있는 텍사스 해안 마을 일대를 우주산업 신도시로 조성할 계획이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr