설빙, 루치펠로와 민트초코 세트 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] 설빙은 프리미엄 덴탈케어 브랜드 ‘루치펠로(Rucipello)’와 온·오프라인 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

이벤트는 민트초코 시리즈 신메뉴 ‘민트초코크로플’ 출시를 기념해 오는 13일부터 31일까지 20여일 간 진행된다.

이벤트 기간 내 전국 설빙 매장에서 민트초코설빙세트(민트초코설빙+민트초코크로플)를 구매한 뒤 인증 사진을 필수 해시태그(#설빙 #루치펠로 #민트초코설빙이좋아 #고소영치약 #rucipello)와 함께 개인 인스타그램 업로드하고 매장 직원에게 보여주면 매장 당 선착순 15명에게 루치펠로 치약&칫솔 키트를 증정한다.

온라인 SNS 이벤트 역시 이달 말까지 참여 가능하다. 민트초코설빙을 인증샷을 촬영해 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 게시하면 추첨을 통해 50명에게 루치펠로 루이스랜드 치약&가글 세트를, 30명에게는 민트초코설빙 모바일쿠폰을 증정한다. 당첨자는 내달 15일 발표된다.

