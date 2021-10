[아시아경제 공병선 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 24,700 전일대비 1,000 등락률 +4.22% 거래량 2,310,297 전일가 23,700 2021.10.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성엔지니어링, 중장기 성장도 준비 중”[e공시 눈에 띄네]코스피-24일외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 은 계열사 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,600 전일대비 300 등락률 +0.42% 거래량 13,495,887 전일가 71,300 2021.10.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!초격차 삼성, 파운드리 기술 TSMC 앞섰다…내년 상반기 GAA 3nm 도입삼성전자 "차세대 메모리도 기술 초격차"…생태계 확장 나선다 close 평택공장의 P3 PJT 그린동 마감 공사 계약 금액을 5073억원으로 변경했다고 7일 공시했다.

이 계약은 지난해 6월12일 최초로 맺었으며 세 번째 변경 계약이다. 계약 규모는 최근 매출액 대비 7.52% 수준이다.

공병선 기자