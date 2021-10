코스맥스그룹, 하반기 신입사원 공개 채용

[아시아경제 이승진 기자] 글로벌 화장품, 건강기능식품, 의약품 연구·개발·생산(ODM)기업 코스맥스그룹이 2021년 하반기 신입사원 공개 채용을 진행한다. 코스맥스그룹은 오는 12일 오후 4시까지 채용 홈페이지에서 지원서를 접수한다.

이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 코스맥스, 코스맥스엔비티, 코스맥스바이오, 코스맥스USA 등 그룹의 주요 계열사도 인재 모집을 실시한다.

이는 코스맥스 R&I센터(판교)를 비롯해 경영관리, 영업마케팅, 생산관리 등 다양한 직무를 모집하며, 지원 대상은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 2022년 2월 졸업 예정자다. 최종 합격자는 오는 12월부터 근무하게 된다.

전형 절차는 ▲서류 전형 ▲AI 역량 검사 ▲역량 전형 ▲최종 면접 ▲채용 검진 순이다. AI 역량 검사는 지원자의 역량과 지원 직무와의 적합성을 평가하는 인·적성 검사다. 역량 전형은 지원자의 직무 역량을 평가하기 위한 실무진 면접으로 진행한다. 두 전형 모두 ‘코로나19’ 현황에서 온라인 비대면 방식으로 시행될 예정이다.

코스맥스그룹은 ‘코로나19’ 상황에서 지원자들에게 다양한 방식으로 소통하고 있다. 최근 인스타그램 라이브를 통해 지원자들과 실시간으로 인터뷰를 진행하고, 메타버스 플랫폼 ‘게더타운’에서 온라인 채용 설명회를 열었다.

또한, 그룹 내 다양한 직무의 재직자들이 참여해 실시간 상담을 제공하고 채용 만족도를 높였다. 이어 온라인 익명 게시판인 패들렛 애플리케이션에 채용 게시판을 개설해 다양한 정보를 공유하기도 했다.

코스맥스그룹 관계자는 “코스맥스는 디지털 역량을 한층 강화해 한국을 비롯 미국, 중국, 태국, 인니 등 글로벌 시장에서 업계 리딩 기업의 지위를 공고히 할 것”이라고 말하며 “뷰티&헬스 산업의 미래를 이끌어갈 인재들의 많은 관심을 바란다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr