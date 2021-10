홍준표, “대통령 돼 이재명 잡아넣으면 대장동 의혹 해결”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국민의힘 대선 경선 예비후보인 홍준표 의원이 대장동 개발 의혹에 대해 “내가 대통령 돼 이재명을 잡아넣으면 된다”고 말했다.

홍 의원은 6일 대구시당에서 당원들과 만나 ‘대장동 게이트 몸통이 이 지사로 드러나고 본선 후보가 되면 어떻게 대응하겠냐’라는 물음에 이런 답을 내놨다.

홍 의원은 “대응하고 안하고 할 게 어디 있느냐. 내가 당연히 이기고, 내가 대통령이 돼 이재명 지사를 잡아넣으면 된다. 간단한 것”이라고 일침을 가했다.

이어 “(대장동)관련 인물은 거머리 떼들이니 여야를 불문하고 다 잡아넣을 것”이라고 했다.

홍 의원은 “누가 봐도 이 지사가 설계하고 만들어 최대 업적이라 주장하는 사건을 우리 당에 떠넘기려는 걸 보고 참 이렇게 뻔뻔스러울 수 있나”라며 “무상연애 스캔들 대응하는 거 보라. 뻔뻔하지 않나. 형수에 욕설도 그렇고”라고 직격했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr