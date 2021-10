[26회 BIFF]'행복의 나라로' 죽음과 행복을 따뜻하게 직조한 물음표

[부산=아시아경제 이이슬 기자] 돈, 죽음 등 무거운 소재를 통해 행복에 관한 질문을 따뜻하게 그린 '행복의 나라로'가 부산영화제의 문을 열었다. 개막식에 앞서 진행된 개막작 기자시사회는 예상보다 많은 취재진이 운집해 20여분 가량 지연되며 뜨거운 열기를 보였다.

임상수 감독은 6일 오후 부산시 해운대구 영화의전당 야외극장에서 진행된 제26회 부산국제영화제 개막작 '행복의 나라로'(Heaven: To the Land of Happiness) 기자회견에서 "돈과 죽음을 다루지만 전작과 다소 다르다"며 "우리는 죽음에 관해 깊이 생각해 봐야 한다"라고 말했다.

'행복의 나라로'는 간이 없는 탈옥수 203(최민식 분)과 돈이 없는 환자 남식(박해일 분)이 우연히 거액의 돈을 손에 넣고 인생의 화려한 엔딩을 꿈꾸며 특별한 동행에 나서는 이야기를 그린 영화다. 임상수 감독이 '나의 절친 악당들'(2015) 이후 6년 만에 선보이는 신작이며, 배우 최민식, 박해일, 조한철, 임성재, 이엘 등이 출연한다. 팬데믹 여파로 개최되지 않았으나 선정작만 발표한 제73회 칸국제영화제의 '2020 오피셜 셀렉션' 초청작이다.

죽음, 돈 등 무거운 소재를 다룬 임상수 감독은 "나이 들며 죽음에 관해 생각하게 되더라"며 "지인들의 부고를 하나둘 접하게 되는 나이가 되며 자연스럽게 죽음에 관해 고민하게 됐다"고 영화를 구상한 배경을 전했다.

영화에서 최민식은 교도소 복역 중 인생 마지막 행복을 찾아 뜨거운 일탈을 감행하는 죄수번호 203으로, 박해일은 그의 특별한 여행에 얼떨결에 동참하게 된 남식으로 각각 분한다.

두 남자의 우정을 다루는 만큼 연기 호흡도 중요했을 터. 최민식은 "둘 사이에 술병이 제법 쌓였다"고 친분을 쌓은 과정을 전했다. 그는 "열 번에 여덟은 몽롱한 상태에서 이야기를 주고받았다. 너무도 익숙해서 신기했다"고 애정을 드러냈다.

박해일도 "언젠가 선배와 작품을 통해 만나고 싶다고 바란 지 15년이 지났다"며 "로드무비 장르가 낯설었지만, 선배와 함께하는 현장이라면 행복할 것 같았다. 호흡 하나하나에 리액션하고 싶은 마음으로 연기했다"고 화답했다. 이어 "선배가 촬영장에 30분 일찍, 제일 먼저 분장하러 오셨다. 저 또한 제시간보다 늘 빨리 오기 위해 노력했다"고 했다.

임상수 감독과 배우들은 별도로 마련한 숙소에서 '행복의 나라로'의 시나리오 회의를 하며 준비했다고. 박해일은 "촬영 전에 시나리오에 관해 치열하게 이야기 나눴다. 작품, 캐릭터 등 상당 부분 구축한 후 출발한 거라. 영화가 빠른 기차처럼 나아갔다"고 떠올렸다.

반면 여성 캐릭터의 활용은 아쉽다. 임 감독은 "흔히 말하는 투 맨 로드무비인데 시나리오를 집필하며 균형을 맞추고자 했다. 우리가 흔히 볼 수 있는 조직의 고위 관계자와 아랫사람. 순경, 형사반장 등 캐릭터를 여성으로 하면 어떨까 싶었다"고 말했다.

한편 제26회 부산국제영화제는 15일까지 열흘간 부산 해운대구 영화의전당, CGV 센텀시티, 롯데시네마 센텀시티 등 6개 극장 29개 스크린에서 열린다.

부산=이이슬 기자

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr





