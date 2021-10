[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 브레이브걸스 멤버 유정이 동안 미모를 자랑했다.

6일 유정은 자신의 인스타그램 계정에 별다른 코멘트 없이 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 유정은 교복을 연상시키는 흰 셔츠에 넥타이를 매고 긴 생머리를 양옆으로 펼쳐 보이고 있다.

한편 유정이 속한 브레이브걸스는 미니 5집 리패키지 앨범 ‘After We Ride’를 발매했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr