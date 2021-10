[아시아경제 박지환 기자] 엔시트론 엔시트론 101400 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 25 등락률 -2.08% 거래량 120,079 전일가 1,200 2021.10.05 15:30 장마감 관련기사 백신 확보가 문제!! “新백신” 임상 진입 소식!! 최대 수혜 주 공개합니다엔시트론, 총 180억 자금조달… "신사업 탄력"쿠팡의 또 다른 수혜주!! 폭발적 수요 증가 실적 고공행진!! close 은 황병욱 사외이사가 일신상의 사유로 중도 퇴임을 결정했다고 5일 공시했다.

