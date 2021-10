[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 에이핑크 출신 손나은이 미모를 자랑했다.

최근 가수 겸 배우 손나은은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 검정색 홀터넥 원피스를 입고 셀카를 찍고 있는 모습이다.

상큼한 미모가 팬들의 눈길을 사로잡았다.

한편 손나은은 지난 5월 YG엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새 둥지를 틀었다.

