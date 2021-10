<과장급> ▶ 홍보담당관 이기선 ▶연구성과일자리정책과장 홍순정 ▶지역과학기술진흥과장 최준환 ▶인공지능기반정책과장 이재형 ▶소프트웨어산업과장 조민영 ▶전파방송관리과장 김연진 ▶과학기술전략과장 서경춘 ▶기계정보통신조정과장 정재욱 ▲ 4차산업혁명위원회지원단 파견 강도성 ▶4차산업혁명위원회지원단 박성진(이상 5일자) ▶성장동력기획과장 한우진(이상 12일자)

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr