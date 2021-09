경기도, 청정계곡 사진전 수상작 발표

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 청정계곡으로 돌아온 가평 어비계곡 등 13곳의 매력을 발굴하기 위해 개최한 '경기도 청정계곡 감성인증 사진 공모전'의 수상작 3점을 발표했다.

경기도는 지난 6월1일부터 8월31일까지 '가족, 친구, 연인과 함께 떠나는 경기도 계곡 여행'이라는 주제로 진행한 공모전의 결과를 1일 발표했다.

공모 결과 총 304편의 작품이 접수됐다. 심사 결과 대상은 '아빠와 아가(양주 장흥계곡)'이 차지했다. 이어 '동심(포천 백운계곡)'과 '구름이 흐르는 여행(가평 조종천)'이 최우수상과 우수상으로 선정됐다.

수상작은 경기관광공사 유튜브 및 SNS(사회관계망서비스) 등을 통해 경기도 청정계곡 홍보에 활용된다.

최용훈 도 관광과장은 "이번 공모전을 통해 비대면 안전 관광지 경기도 청정계곡의 아름다운 매력을 다시 한번 느낄 수 있었다"며 "코로나 이후 전 국민이 즐겨 찾는 관광명소 경기도 청정계곡을 만들겠다"고 강조했다.

