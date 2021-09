광진구, 백신접종과 코로나19 방역에도 일자리 창출

지역 방역체계 강화 취업취약계층 지원하기 위해 희망근로자 42명 선발

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 코로나19 장기화로 인한 취업난을 극복하고 지역의 방역체계를 강화하기 위해 2021년 하반기 희망근로사업 일환인 ‘백신접종 및 코로나19 지원 사업’ 을 추진한다.

이 사업에 참여하는 희망근로자는 42명으로, 지난 9월에 고용 및 생계지원이 필요한 만 18세 이상 광진구민을 대상으로 모집하였으며 8월에 2021년 하반기 희망근로사업 대상자 886명을 선발한 이후 추가 선발한 인원이다.

선발된 희망근로 참여자는 10월1일부터 12월31일까지 기간 중 사업별로 3개월 간 ▲백신접종센터 운영지원 ▲코로나19 현장조사 ▲선별진료소 지원 ▲코로나19 콜센터 운영 등 10개 사업에 참여하게 된다.

기존의 2021년 하반기 희망근로자는 대학방역, 생활방역, 문화·예술 환경개선, 골목·소상공인 회복지원, 공공업무 긴급지원 등 다양한 사업의 맡은 자리에서 최선을 다하고 있다.

김선갑 구청장은 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는 구민들에게 힘이 되고자 희망근로사업으로 백신접종 및 코로나19 지원 사업을 운영하게 됐다”며 “구민들의 생계에 실질적인 도움이 되고 구민과 함께 코로나19를 극복할 수 있는 소중한 기회가 되길 바란다”고 말했다.

