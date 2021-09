김정은, 시진핑에 축전…"중국 정부와 인민 투쟁 지지"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 시진핑 중국 국가주석에게 축전을 보내 '반중국 대결 책동'에 대한 중국 정부와 인민의 투쟁을 지지한다고 밝혔다.

조선중앙통신은 1일 김 총비서가 국경절 72주년을 맞아 시 주석에게 보낸 축전 전문을 공개했다.

김 총비서는 축전에서 "우리 당과 정부와 인민은 적대 세력들의 광란적인 반중국 대결 책동을 물리치고 나라의 자주권과 발전권, 영토 완정을 수호하기 위한 중국당과 정부와 인민의 정당한 투쟁을 확고히 지지할 것"이라고 밝혔다.

또 "우리 두 당, 두 나라는 사회주의 위업을 전진시키고 지역의 평화와 안정을 수호하기 위한 공동의 투쟁에서 전략전술적 협동을 강화하면서 동지적 단결을 과시하고 있다"며 양국의 우애를 강조하고 "앞으로도 전통적인 조중친선 협조 관계가 두 당, 두 나라 인민의 공동의 염원에 맞게 끊임없이 발전될 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.

