안전관리 미흡 18개 공공기관, 개선과제 전체 이행

안도걸 기재차관 주재 '부처 합동 안전점검회의'

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기획재정부는 30일 올해 처음 시행된 공공기관 안전관리등급제 심사에서 '미흡', '매우 미흡' 판정을 받았던 공공기관 18곳이 개선과제를 모두 이행했다고 밝혔다.

기재부는 이날 정부세종청사에서 안도걸 2차관 주재로 부처 합동 안전점검회의를 열고 안전관리 미흡 공공기관 후속조치 점검·평가 결과를 확정해 발표했다.

국가철도공단, 농수산식품유통공사, 대한석탄공사, 한국수산자원공단, 코레일유통, 대한건설기계안전관리원, 선박해양플랜트연구소, 과학기술연구원, 세라믹기술원, 에너지기술연구원, 지질자원연구원, 철도기술연구원, 항공우주연구원 등 13개 기관은 민간전문심사단이 개선을 권고한 559개 과제를 모두 이행한 것으로 나타났다.

철도공단은 철도교량 건설현장 추락방지망 설치를 위한 표준화 상세도면 등을 보완했고, 석탄공사는 갱도 작업시 근로자 작업 중지요청제를 도입했다. 수산자원공단은 사물인터넷(IoT) 기술을 활용한 관제 시스템을 구축했다.

한국중부발전·해양환경공단·근로복지공단·한국방송통신전파진흥원·한국기술교육대 등 나머지 5개 기관은 지난 16일 중간 점검·평가 때 이미 개선과제 이행을 끝낸 바 있다.

기재부는 산업안전보건공단의 안전현장점검팀을 통해 기관들이 개선과제를 작업 현장에서 제대로 작동하는지 주기적으로 점검할 예정이다.

개선사항 이행여부는 내년 안전관리등급 평가에 반영한다. 내년부터 안전관리등급 평가 대상 98개 공공기관장은 안전보건공단에 신설할 예정인 '안전 책임경영 리더십 전문 교육과정'을 의무적으로 이수하도록 할 방침이다.

안 차관은 "빠른 시일 안에 안전관리 미흡 기관이 개선 필요과제를 이행할 수 있었던 가장 큰 원동력은 기관장들의 적극적 개선 의지였다"며 "기관들은 전사적 안전관리시스템을 확립해 최일선 작업현장까지 안전활동이 이뤄지도록 해야 한다"고 말했다.

