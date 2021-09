부영, 창원월영 마린애시앙 단지 내 상가 다음 달 공급

[아시아경제 류태민 기자] 부영주택은 창원월영 마린애시앙 단지 내 상가를 다음 달 중에 공급한다고 30일 밝혔다.

이번에 공급하는 상가는 단지 내 상가 3개 동 중 1동이다. 지상 1층~3층 총 14개 점포이며, 점포면적은 31.84~403.82㎡(전용면적 23.80~301.86㎡)로 구성돼 있다. 이번에 공급되는 상가 1동은 단지 내 주출입구에 위치해 고객 접근성이 뛰어나다. 앞서 지난해 분양된 상가 2동과 3동은 16개 점포가 평균 경쟁률 22대 1로 완판 됐다.

경남 창원시 마산합포구 월영동 일대에 위치한 창원월영 마린애시앙 단지는 총 4298가구의 매머드 단지다.

분양 관계자는 "창원월영 마린애시앙 상가는 대단지 세대 수요를 지닐 뿐 아니라 인근에 해양신도시, 수변공원 개발 계획 등이 예정돼 있기 때문에 미래가치 또한 풍부하다"고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr