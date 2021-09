[아시아경제 공병선 기자] CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 419,500 전일대비 9,500 등락률 -2.21% 거래량 26,692 전일가 429,000 2021.09.28 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일삼성전자, 국내 첫 10년 연속 동반성장 '최우수' 기업(종합)[단독] 지놈앤컴퍼니, 美CMO 1000억원대 인수 추진…마이크로바이옴 본격 공략 close 은 CJ셀렉타 매각과 관련해 다양한 전략적 방안을 검토 중이지만 현재 구체적으로 정해진 바 없다고 28일 공시했다.

27일 CJ제일제당이 CJ셀렉타를 매각한다는 언론 보도가 나오자 유가증권시장본부는 조회공시를 요구했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr