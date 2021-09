김헌동, 오세훈 독이 될까? 약이 될까?

김헌동 전 경실련 본부장 SH 사장 후보 탈락 이후 또 다시 도전 오세훈 시장이 뜻 반영된 듯...서울시의회 "시험 탈락자를 다시 시험 보게 하겠다는 뜻" 이냐며 강력 반발...오 시장 서울시의회와 전쟁 선포 파장 예고

[아시아경제 박종일 기자] 김헌동 전 경실련 본부장이 또 다시 SH 사장에 도전했다.

이미 지난달 SH사장에 도전했다가 탈락했다. 그런데도 또 다시 사실상 공개적으로 사장 후보 도전에 나섰다.

이 때문에 1차 때 오세훈 시장 뜻에 따라 지원한 것으로 확인된데 이어 이번에도 오 시장의 내락이 있었던 것으로 풀이된다.

이에 따라 서울시의회는 “오 시장이 시의회와 전쟁을 하겠다는 뜻이냐”며 격앙된 분위기를 보여 ‘김헌동 카드’가 향후 의회와 갈등을 부추기는 뇌관이 될 것으로 전망된다.

서울주택도시공사(SH)를 관할하는 서울시의회 도시계획관리위원회 김희걸 위원장은 18일 오전 기자와 통화에서 “시험에 불합격한 사람을 마땅한 사람이 없다고 떨어진 사람에게 다시 시험을 보게 하는 꼴”이라고 오세훈 시장을 비판했다.

또 “김헌동 전 본부장도 사실상 언론에 인터뷰 하는 등 공개적으로 응모사실을 알리는 것은 다른 사람들에게 들어오지 말라는 뜻이 아니냐”며 오세훈-김헌동 두 사람을 싸잡아 몰아세웠다.

서울시의회 SH사장청문위원장인 노식래 의원은 “SH임원추천위 심사에서 탈락한 분을 임명하기 위해 그 분보다 우수한 평가를 받은 분들을 부적격자로 매도했다”며 “만약 오 시장이 그분에 대해 인사 청문을 요청한다면 시의회가 인사청문회를 해야 되는지도 의문”이라고 말했다.

서울시의회는 오 시장이 민주주의 양 바퀴인 의회 존재를 인정한다면 있을 수 없는 일을 하고 있다는 인식을 갖고 있는 것이다.

오 시장이 정상이 아니라는 것이다.

이에 따라 김헌동 전 본부장이 SH임원추천위원회 서류심사와 면접을 통해 또 다시 서울시의회에 SH사장 후보로 추천된다면 시의회 파행은 불가피해 보인다.

추석 이후 시작되는 서울시의회 행정사무감사와 정례회의 등에서 오 시장과 최악의 갈등이 예고된다.

그럼에도 오 시장은 이번 김헌동 카드를 밀어붙일 공산을 배제하기 어려워 보인다.

서울시 한 관계자는 “오 시장은 김헌동 카드를 밀어붙여 서울시의회가 사사건건 발목 잡는 것을 보여주는 ‘피해자 코스프레’를 연출할 것”이라면서 “그러면 내년 서울시장 선거에 결코 불리하지 않을 것”이라고 전망했다.

SH임원추천위원회가 17일까지 사장 후보를 모집한 결과 김 전 본부장을 포함, 몇 명이 응모한 것으로 전해지고 있다.

이에 따라 SH임추위는 서류심사와 면접을 이달말까지 마칠 것으로 예상된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr