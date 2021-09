정관장 지니펫, 소노펫과 프로모션 전개

[아시아경제 임혜선 기자] 정관장은 프리미엄 반려동물 건강식 브랜드 지니펫이 소노펫클랩앤리조트와 함께 다양한 제휴 프로모션들을 진행한다고 17일 밝혔다.

소노펫 객실에 투숙하는 고객들은 소노펫 공식 인스타그램 계정을 팔로우하고 소노펫의 다양한 공간에서 반려동물과 함께 한 사진이나 영상을 공유하면 정관장 지니펫 인기 사료 6팩으로 구성된 면역키트 1박스를 받아볼 수 있다.

면역키트는 반려동물의 면역력에 도움을 줄 수 있는 정관장 지니펫의 유기농 원료가 95%이상 함유된 ‘유기농 사료’와 안전한 원료로 만든 ‘더홀리스틱 사료’가 랜덤으로 구성돼 있다.

소노펫 비발디파크 펫동 로비에서는 다음달 14일까지 포토존 이벤트를 진행한다. 포토존에서는 가을콘셉트를 담아 고급스러운 한복과 소품으로 반려동물의 사진을 남길 수 있다.

한편, 소노펫 비발디파크 카페·레스토랑에서는 11월 14일까지 '지니펫·소노펫 콜라보 메뉴'도 가을 한정으로 선보인다. 반려동물과 보호자가 함께 식사할 수 있는 페어링세트 주문 시 정관장 6년근 홍삼성분이 함유 되어있는 ‘더케어 북어농축액분말’이 홍삼 모양으로 플레이팅 되어 함께 제공된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr