순천시 월등면 마중물보장협의체, 추석맞이 사랑의 쌀 나눔

사랑의 백미 100포, 독거노인·저소득 가정 등에 전달

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석) 월등면 마중물보장협의체(공동위원장 김동철, 최광재)는 추석 명절을 맞아 생활이 어려운 이웃에게 명절맞이 쌀 나눔 행사를 가졌다고 16일 밝혔다.

마중물보장협의체 위원들이 십시일반 기부한 성금으로 백미 100포를 구입해 독거노인·저소득 가정 등 어려운 이웃 100세대에 직접 전달했다.

월등면 마중물보장협의체는 위원들이 매년 기부금을 모아 우리 이웃을 돌보고 있으며, 설·추석 명절마다 ‘사랑의 쌀’나눔 뿐 아니라, 초등학교 입학생 학용품 보내기, 행복을 나누는 반찬배달, 김장 행사, 장수어르신 생신상 차려드리기 등 다양한 이웃 사랑을 실천하고 있다.

김동철 위원장은 “지역 주민에게 보탬이 될 수 있는 일을 할 수 있어 매우 보람 있고 기쁘다”며 “앞으로도 꾸준히 활동하며 어려운 주민이 소외되지 않고 함께 더불어 살아가는 행복한 월등면을 만들어 나가는데 앞장서겠다”고 말했다.

최광재 월등면장은 “추석을 맞이하여 나눔과 배려를 몸소 실천해 주신 위원들께 감사드린다”며 “기탁한 쌀은 어려운 이웃이 풍성하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 잘 전달했다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr