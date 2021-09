순천대 평생교육원, 온라인 교육 프로그램 무료 제공

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진) 미래융합대학 부설 평생교육원에서는 코로나19 상황에 맞춰 2학기에도 일반성인을 대상으로 온라인 평생교육 프로그램을 무료로 제공한다고 16일 밝혔다.

순천대학교 평생교육원은 코로나19로 교육 수강에 불편을 겪는 학습자를 위해 올해 1학기부터 동영상 강좌와 실시간 화상수업으로 진행되는 ‘온라인 평생교육 과정’을 개설하고, 전국 일반성인 학습자는 누구나 무료로 이용할 수 있게 했다.

이를 통해 전국 각지에서 수강을 희망한 230명이 지난 1학기에 온라인 평생교육 과정을 수강했으며, 수강생 중 61명이 수강 후 교과목과 관련된 자격증을 취득했다.

순천대 평생교육원은 호응에 힘입어 지역 주민을 대상으로 수요조사를 거쳐 올해 2학기에도 취업 및 진로 설정에 도움이 되는 ▲학교 폭력 상담사 1급 ▲실버두뇌훈련지도사 1급 ▲한국학, 전통문화해설사(Ⅰ,Ⅱ) ▲어린이영어지도사(Ⅰ,Ⅱ) 등의 자격증 취득 준비 과정을 개설하고 내달 5일부터 내년 2월 11일까지 19주간 운영한다.

온라인 프로그램은 오는 30일까지 누구나 신청할 수 있으며, 교육은 실시간 화상수업 및 온라인 동영상 수업으로 진행된다.

총 수업시수 70% 이상 출석 시 순천대학교 총장 명의의 수료증을 발급하며, 자격 과정을 이수할 경우 한국직업능력개발원 등록 기타(민간)협회 및 한국국공립대학평생교육원협의회 등록 민간자격 시험에 응시할 수 있다.

순천대 김도균 평생교육원장은 “우리 순천대학교 평생교육원은 앞으로도 사회변화에 능동적으로 대처하여 집합교육과 함께 온라인 교육 서비스를 지속해서 제공하여 지역민의 자기 주도 학습을 지원하겠다”고 말했다

