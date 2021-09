우미린, 경남 진주시 진출… ‘신진주역세권 우미린’ 분양 앞둬

[아시아경제 류태민 기자] 우미린이 경남 진주시에 진출한다. 신진주 역세권 도시개발지구에서 들어서는 ‘신진주역세권 우미린’이 분양을 앞두고 있다.

‘신진주역세권우미린’은 진주시 신진주역세권 B1블록에 위치한다. 지하 3층~지상25층 13개동, 전용 84·116·128㎡ 총 828가구 규모로 조성된다.

이 단지가 들어서는 신진주 역세권 도시개발사업지구는 KTX진주역 일대를 개발하는 역세권 개발사업이다. 주거·상업·공원·학교 등 기반시설이 조화된 복합주거단지로 조성 중이며, 개발이 완료되면 진주시의 새로운 주거타운으로 거듭날 전망이다.

단지는 교통 편의성이 우수하다. KTX경전선의 종착역인 진주역에서 대구, 대전, 서울 등 전국 각지로 편리하게 이동할 수 있고, 남부내륙고속철도가 개통되면 수도권에서 진주, 거제, 창원을 2시간대로 이동할 수 있게 된다. 진주IC와 JC, 남해고속도로, 2번국도도 인접해있어 진주 혁신도시와 사천 등으로 차량이동도 수월하다.

지구 내에는 유치원과 초등학교가 신설될 예정이다. 국립경상대학교도 가까이 자리하고 있다. KTX역세권 주위로 중심상업지구가 위치해 향후 생활여건이 편리해질 전망이다.

‘신진주역세권 우미린’은 남향 위주 배치로 채광과 통풍이 우수하다. 주차장은 100% 지하화해 지상에 차가 없는 안전한 아파트 단지(근린생활시설 주차장 제외)로 설계했다. 단지 내에는 피트니스클럽, 실내골프연습장, 실내체육관(하프코트), 남녀구분 독서실, 작은 도서관, 카페린, 돌봄센터 등 다양한 커뮤니티 시설이 조성된다.

견본주택은 경상남도 진주시 충무공동 31-9 일대에 마련될 예정이다.

