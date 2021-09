LH 광주전남본부, 추석 앞두고 기부금·생필품 전달

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] LH 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 추석명절을 맞아 지역 내 사회복지기관을 대상으로 추석명절 나눔상자(꾸러미)를 전달했다.

LH 나눔봉사단 20여명은 14일 광주시 광산구에 소재한 영구임대단지 내 하남종합사회복지관을 찾아 추석명절음식과 생필품을 담은 나눔상자를 제작하고 입주민들에게 전달하는 시간을 가졌다.

봉사단은 이날 전달식을 포함하여 9월 한 달 광주·전남소재 사회복지시설 8개 기관에 총 1,000만원의 기부금과 생필품을 전달하였다.

LH 광주전남지역본부장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪으실 단지 어르신들이 따뜻한 추석명절을 보내시는데 도움이 되었으면 한다”며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 꾸준히 지역사회와 소통하고 협력하겠다”고 말했다.

LH는 노후주택 개보수, 헌혈활동 및 전직원 나눔펀드 운영 등 꾸준한 사회공헌활동을 이어가고 있으며, 소외계층 일자리 창출지원과 맞춤형 주거복지서비스 추진을 통해 기업의 사회적가치 창출에 힘쓰고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr