중국 정부, 반도체 생산 증가 촉구

[아시아경제 조유진 기자] 전세계적인 반도체 공급난이 심화되는 가운데 중국 정부가 자국 내 반도체 제조업체들에 생산 재개를 촉구하고 나섰다.

14일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 공업정보화부는 "현재 반도체 공급 부족 문제가 여전히 상당히 심각하다"며 이 같이 말했다.

톈위룽 대변인은 전날 열린 기자회견에서 "반도체 공급망이 당분간 타이트한 상태를 유지할 것으로 보인다"며 "자국 내 반도체 기업들에 특정 칩의 수급 해결을 위한 생산 재개를 촉구하고 있다"고 전했다.

그는 코로나19 팬데믹 탓에 반도체 생산 확대가 더뎌지면서 수급 불균형이 초래되고 있다며 특히 대만과 같은 주요 반도체 제조 지역에서 공장이 폐쇄되면서 상황이 더욱 복잡해졌다고 강조했다.

공업정보화부는 반도체 수급난 해결을 위한 별도의 팀을 꾸렸으며, 반도체 공급 부족으로 가장 타격을 입은 자동차업계와 반도체 제조업체 간 공급 문제 해결을 위한 지원에 나섰다.

지난 10일에는 중국 시장 감독 기관인 국가시장감독관리총국(SAMR)이 가격 인상을 위해 고의로 비축량을 늘렸다며 자동차 반도체 제조업체 3곳에 총 250만 위안(약 4억5000만원)의 벌금을 부과했다고 밝혔다.

글로벌 반도체 공급난은 지난해 2분기 시작했으며 코로나19 팬데믹이 심화되면서 악되고 있다.

재고 부담을 줄이기 위해 주문과 거의 동시에 부품을 공급 받는 ‘저스트 인 타임(just-intime·적기 생산)’ 방식이 코로나19로 인한 물류 차질과 미 텍사스주 한파, 일본 르네사스 화재 등 돌발 변수에 무너진 영향이다.

시장조사 업체인 IHS마킷에 따르면 차량용 반도체 부족 현상이 내년 1분기까지 이어질 것이며, 2분기까지 이어질 가능성도 있다고 봤다.

