코로나로 집에서 와인 마셨다…와인샵 구매건수 181%↑

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 장기화로 집에 머무는 시간이 늘면서 홈술 문화도 확산되고 있는 것으로 나타났다. 2030세대를 중심으로 와인 판매가 급증하고, 주류 구독서비스도 점차 연령대가 확대되는 모습이다.

13일 신한카드 빅데이터연구소에 따르면, 올 상반기 와인 구매건수는 코로나19 확산 전인 2019년 상반기와 비교해 백화점은 63%, 와인샵은 181% 증가한 것으로 나타났다. 코로나 영향으로 홈술 문화가 보편화되면서 와인 구매가 늘어난 것이다.

특히 2030세대를 중심으로 성장세가 가팔랐다. 같은 기간 20대의 와인샵 이용건수는 188%, 30대는 213% 급증했다. 이에 따라 20대~60대 와인샵 이용고객 중 30대의 이용비중은 2년 전보다 5%포인트 증가한 41%를 기록했다. 특히 20대의 경우 이용건수뿐 아니라 건당 이용금액도 가장 많이 늘어난 것으로 조사됐다. 올 상반기 20대의 와인샵 이용금액은 2019년 상반기보다 15% 증가해 30대(4%), 40대(5%), 50대(-2%), 60대(3%)를 압도했다.

최근 편의점이 와인 대중화에 앞장서면서 SNS상에서는 '와인'과 '편의점'을 함께 언급하는 수도 급증했다. 실제 올 상반기 SNS상에서 와인과 편의점의 동시언급은 2019년 상반기 대비 101% 증가했다. 편의점 중 다양한 와인을 판매하는 주류 특화매장의 건당 이용 금액도 늘었다. 일반 편의점과 와인 특화매장 각각 20곳의 올 상반기 건당 이용금액을 비교한 결과, 와인특화 매장의 이용금액이 23% 많은 것으로 집계됐다.

맥주 역시 편의점에서 구매가 늘어난 것으로 나타났다. 올 상반기 편의점 전체 이용 건수는 2019년 상반기 대비 2% 감소했지만, 네 캔 맥주 구매는 17% 급증했다. 네 캔 맥주 구매는 30대와 40대 비중이 각각 29%, 25%를 차지했다. 편의점 전체 이용 고객의 연령 비중은 20대가 29%로 가장 높지만 네 캔 맥주 구매는 3040세대의 비중이 높은 것으로 조사됐다. 네 캔 맥주를 구매하는 시간대 역시 주로 17시 이후 퇴근시간대인 것으로 나타났다.

홈술 문화 확산으로 정기적으로 새로운 술을 집에서 받아보는 구독서비스도 늘고 있다. 와인과 전통주 구독 서비스 모두 2030세대가 주로 이용하는 가운데, 전통주 구독 역시 2030세대의 비중이 80%에 가깝게 나타나는 것으로 집계됐다. 또 40대 이상 중장년층의 구독서비스 이용비중도 확대되고 있다. 올 상반기 40대~50대 이상 연령대의 와인 구독서비스 이용비중은 26%로 지난해 상반기 보다 5%포인트 증가했다. 같은 기간 전통주 구독서비스는 21%로 전년 대비 8%포인트 늘어났다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr