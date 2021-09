버킷스튜디오, 메타버스·NFT·커머스 결합…빗썸 680만 회원·코인 연동 강점

[아시아경제 박형수 기자] 커머스 전문기업 및 빗썸 지배구조상 최상단 최대주주인 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,995 전일대비 445 등락률 +17.45% 거래량 15,215,731 전일가 2,550 2021.09.13 13:09 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일"입장료 0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?탄소중립의 중요도 상승에 켐트로스 덩달아 가파른 상승... 친환경 관련주 전망은 close 가 가상화폐 거래소 빗썸과 ‘빗썸라이브(bithumb live)’를 오픈한다.

버킷스튜디오는 라이브커머스 플랫폼 더립을 운영하는 라이브커머스에 60억원을 투자한다고 13일 밝혔다. 구주 지분을 인수하는 데 5억원, 신주에 55억원을 투자한다. 회사측은 빗썸코리아도 동일한 조건으로 투자해 양사가 75% 지분(각 37.5%)을 보유한 공동 최대주주라고 설명했다.

빗썸라이브는 서울 강남구 교보타워 사거리에 위치한 버킷스튜디오 자사건물 이니셜타워1에 입주한다.

메타버스, NFT, 블록체인, 커머스를 결합한 빗썸라이브를 이끌 경영진도 새로 영입했다. 삼성전자 기획운영 PM과 요기요를 운영하는 딜리버리 히어로 UX 총괄 출신의 현 빗썸 COO(최고운영책임자) 한성희 상무를 CEO로 선임했다. CJ헬로비전 티빙 테크 그룹장, SK브로드밴드 플랫폼 개발 부장 등을 역임한 이윤구 이사가 CTO(최고기술책임자)로 합류했다. 엔씨소프트 서비스기획팀 팀장과 네이버 코어게임부 부장, NHN 사업개발 그룹장 출신의 현 빗썸 조현식 부사장은 등기임원으로 선임해 빗썸라이브에 합류한다.

강지연 버킷스튜디오 대표는 빗썸라이브 단독 대표를 맡아 업계 최고의 경영진들과 함께 빗썸라이브를 이끌어갈 방침이다. 그는 "가상화폐 거래소 빗썸과 연동해 680만 회원, 코인, 빗썸캐시 등 시너지협업 및 여러 기업들과 전략적제휴, 협력을 통해 4차산업을 빠르게 선두 해 나갈 것"이라고 말했다.

기존 더립 라이브커머스 플랫폼은 새롭게 리뉴얼 및 대규모 업데이트를 통하여 국내최초 메타버스, NFT, 블록체인, 커머스, 가상화폐 결제등을 탑재한 빗썸라이브로 새롭게 선보일 예정이다.

강지연 대표는 "빗썸라이브는 메타버스, NFT, 블록체인, 커머스, 가상화폐 결제 도입 등 국내 최초 메타버스 복합 커머스 플랫폼을 탄생시키게 됐다"고 소개했다. 이어 "기존사명인 버킷스튜디오를 메타커머스로 변경해 주력사업 정체성을 공고히 할 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "각 사업 전문 임원과 신사업을 혁신적으로 이끌고 점진적 성장을 이루겠다"며 "최근 전세계적으로 화두에 오른 메타버스, NFT, 커머스 시장을 선도하는 주요기업으로 나아가겠다"고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr