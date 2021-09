카페24, 美 대형 온라인몰 '위시'와 연동…“글로벌 판로 확대”

[아시아경제 임춘한 기자] 카페24는 자사 마켓통합관리 서비스에 미국의 대형 온라인 마켓플레이스 ‘위시’를 신규 연동했다고 13일 밝혔다.

온라인 사업자들은 카페24 마켓통합관리를 통해 자사 쇼핑몰(D2C)에 등록한 상품을 북미·유럽·아시아·남미·아프리카·오세아니아 등 위시가 서비스를 선보이고 있는 100여개국에 손쉽게 판매할 수 있다.

이번 연동은 북미와 유럽에 진출하려는 사업자들에게 활용도가 높다. 위시 자체 물류 서비스인 'FBW'가 갖춰져 있어 상품을 빠르고 간편히 배송할 수 있다. 또한 위시의 정교한 상품 추천 시스템은 빠른 판매에 최적화돼 있다. 빅데이터 기반 알고리즘이 사용자 별로 알맞은 상품을 첫 화면부터 집중 추천하는 구조다.

카페24는 앞으로도 위시와의 협업을 면밀히 확대하면서 국내 기업의 글로벌 성공에 기여할 계획이다. 이재석 카페24 대표는 “한류 열풍이 여전히 거센 가운데 글로벌의 수많은 국가가 한국 사업자에게 성장 무대가 될 수 있다”며 “견고한 서비스를 보유한 유수의 기업들과 초연결을 지속해서 이어갈 것”이라고 말했다.

