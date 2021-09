[아시아경제 문혜원 기자] 스쿨푸드는 ‘랜선 서포터즈 2기’를 모집한다고 13일 밝혔다.

랜선 서포터즈 2기는 발대식, 해단식 등의 대면 모임 없이 비대면으로 진행될 예정이다. 서포터즈 2기에 선발되면 스쿨푸드에서 새로 출시되는 메뉴를 포함해 다양하고 맛있는 스쿨푸드 메뉴들을 체험하고, 블로그나 SNS 등에 홍보하는 미션을 수행하게 된다.

랜선 서포터즈 2기는 평소 스쿨푸드를 자주 이용하고 블로그나 SNS를 활발하게 운영하고 있다면 누구나 지원할 수 있으며 오는 26일까지 모집한다. 모집 인원은 총 20명이며, 활동 기간은 다음 달부터 11월까지 2개월 간이다.

스쿨푸드는 최종 선정된 서포터즈에게 콘텐츠 제작 활동을 위한 스쿨푸드 모바일 상품권, 스쿨푸드 HMR 제품들을 제공한다. 활동 기간이 끝나면 우수 서포터즈 3명을 선정해 백화점 상품권을 지급할 예정이다.

