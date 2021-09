롯데호텔 제주, 스냅사진 촬영 이벤트 '나만의 버킷리스트' 진행

10월10일까지 한 달간 사연 응모 이벤트

호텔 숙박 및 프리미엄 스냅 촬영 기회 … 다양한 경품도

[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔 제주는 가을을 맞아 국내 1위 촬영 중개 플랫폼 '프딩'과 '나만의 버킷리스트' 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

웨딩 스냅뿐 아니라 친구·가족 등과 원하는 콘셉트의 스냅 사진 촬영 혜택이 제공된다. 다음달 10일까지 롯데호텔이 제공하는 온라인 양식으로 사연을 응모하면 된다.

추첨을 통해 ▲롯데호텔 제주 1박과 프딩 제주 스냅 촬영(11월 주중 한정, 드레스 및 턱시도 무료 대여) ▲더 캔버스 디너 뷔페 2인 식사권 등을 경품으로 지급한다. 결과는 10월 중 당첨자에게 개별 공지 예정이다.

롯데호텔 제주 투숙객은 프딩 예약 시 공식 홈페이지의 할인코드란에 '롯데호텔 제주'를 입력하면 할인 쿠폰을 받을 수 있다(촬영 상담 시 호텔 예약번호 제공 필수).

한편 더 캔버스에서는 오는 11월30일까지 여권 없이 떠나는 미식여행을 테마로 '이태리 인 제주(Italy in Jeju)' 프로모션을 선보인다. 셰프가 현장에서 조리해주는 파스타, 토스카나식 샐러드 판자넬라, 참치 소스를 곁들인 소고기 샐러드 비텔로 토나토, 티라미슈와 파나코타 등이 준비됐다.

롯데호텔 관계자는 "제주 여행의 행복한 순간을 오래도록 간직할 수 있는 특별한 기회"라며 "여행에 목말랐던 이들의 갈증을 감성과 미식으로 해소시키는 가을 선물이 될 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr