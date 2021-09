대우건설은 10일부터 신규 기업PR 광고캠페인을 실시한다고 이날 밝혔다. 2012년 업계 최초의 애니메이션 캐릭터인 '정대우 과장'을 모델로 광고를 선보인 이후 9년만이다.

이번 광고는 푸르지오라는 주거 브랜드 뿐 아니라 교량, 터널 등 토목·플랜트 분야의 건축물과 대우건설이 시공한 해외 랜드마크들을 골고루 보여주며 종합건설사로서의 위상을 표현하고 있다.

