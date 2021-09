요진건설, 추석 맞아 한국보육원에 '한가위 사랑의 선물' 전달

요진건설산업은 9일 추석을 앞두고 경기도 양주시에 위치한 한국보육원을 방문해 후원금과 추석 선물을 기탁하는 '한가위 사랑의 선물 전달식'을 진행했다고 10일 밝혔다.

이날 전달식은 코로나19 사회적 거리두기 4단계 방역 수칙을 지켜 최소한의 인원만 참석한 가운데 진행됐다. 요진건설산업 대외협력실 이병호 상무, 이진선 한국보육원장이 참석했다.

요진건설은 매해 명절과 기념일 한국보육원에 성금과 선물을 지속적으로 기부하고 있다. 연말 한국보육원이 주최하는 후원자 초청행사인 '보은의 날' 행사도 후원하며 사회 소외계층을 위한 나눔 활동을 펼친다.

요진건설은 한국보육원을 비롯해 학교법인 휘경학원을 운영하고 있으며 1998년부터 전남 영광군에 '요진 어린이 선행상'을 통한 장학금을 지원하고 있다.

요진건설산업 관계자는 "코로나19 장기화로 외로움과 어려움을 겪고 있는 지역사회 아동들을 위해 이번 전달식을 갖게 됐다"며 "요진건설은 지역사회와 아이들의 미래를 위해 꾸준한 사회공헌 활동을 실천해 나갈 것"이라고 말했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr