홈플러스, 한화이글스 맥주잔 출시…"14개점에서만 한정 판매"

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 충청·대전·수도권 지역 14개점에서 ‘한화이글스’ 기획 상품을 한정 판매한다고 10일 밝혔다.

이번에 선보이는 맥주와 전용잔 패키지에는 한화이글스의 마스코트 독수리를 시각화했다. 특히 한국 시리즈 우승을 기록한 1999년 당시 로고와 폰트로 레트로 감성을 더함으로써 소장 가치를 한층 높였다.

기획팩은 금강 브루어리가 개발한 맥주 3병(330mL)과 전용잔(1입)으로 구성했다. 한정판 굿즈로 선보이는 맥주는 100% 보리 맥아를 사용해 깔끔한 맛과 청량감을 자랑하는 라거다.

앞서 수원지역 홈플러스에서 지난달 단독 판매한 수원삼성 기획팩은 준비 물량 2300개가 단 이틀 만에 조기 완판됐다.

홈플러스 관계자는 “홈플러스 고객을 위한 상품 기획에 더욱 매진할 것”이라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 차별화된 상품 경험을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr