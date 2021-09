이마트, 골프용품 옴니서비스…“SSG닷컴에서 주문 후 매장 수령”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 SSG닷컴과 손잡고 전국 38개 골프샵에서 골프용품 옴니서비스를 본격 실시한다고 10일 밝혔다.

이 서비스는 고객이 SSG닷컴으로 원하는 상품과 재고가 있는 매장을 확인해 주문하면 주문 D+2일까지 원하는 시간에 매장에서 상품 수령을 할 수 있는 매장픽업 서비스다. 대상상품은 SSG닷컴 이마트몰에서 판매하는 골프용품 중 매장배송 상품 전품목이다. 상품 확인 후 결제 완료 과정을 거쳐야 최종 결제가 진행돼 실제 상품을 보고 구매 여부를 선택할 수 있다.

이마트가 골프 옴니서비스를 실시하는 이유는 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 골퍼들을 잡기 위해서다. 이들은 골프용품 구매 시에도 온라인으로 상품 정보를 검색하고 구매를 결정하는 경우가 많다. 또한 골프를 시작하는 초보자의 비중이 다른 연령대에 비해 높아 골프채에 대한 상담 수요도 높다.

이마트 관계자는 “소비자의 편의를 높이고 니즈를 충족시키기 위해 온라인과 오프라인의 장점을 결합한 옴니서비스를 준비했다”면서 “향후 매장픽업 서비스를 이용하는 고객을 위한 전용 행사도 기획해 소비자 혜택을 더욱 강화할 계획”이라고 말했다.

