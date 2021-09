경기소방 '119시민수상구조대' 활동 빛났다…단 한건 인명사고 없어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 소방재난본부가 운영하는 '119시민수상구조대'가 올 여름 단 한 건의 인명사고도 없이 무사히 활동을 마무리했다.

경기소방본부는 119시민수상구조대가 지난 두 달간의 활동을 통해 2명의 소중한 생명을 구하고, 구급 응급처치 101건, 안전조치 3292건 등의 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.

경기소방본부는 지난 7월1일부터 8월31일까지 도내 25개 하천과 강, 계곡, 호수 등에서 의용소방대원, 자원봉사자 등으로 구성된 119시민수상구조대를 운영했다.

구조대는 특히 지난 달 1일 연천군 한탄강유원지 오리배 선착장 부근에서 물에 빠진 50대 여성을 안전하게 구조했고, 앞서 7월3일에는 가평군 안전유원지에서 물에 빠진 20대 야영객을 구했다.

홍장표 경기소방본부 생활안전담당관은 "2016년 이후 '119시민수상구조대'가 배치된 곳에서는 물놀이 사망자가 단 한 명도 발생하지 않는 등 시민수상구조대야가 도민들의 든든한 안전지킴이 역할을 하고 있다"며 "내년에도 더욱 내실있는 시민수상구조대를 운영할 계획"이라고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr