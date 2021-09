임실 명품 고추, 특별한 맛·안정성 '인기몰이'

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실 고추가 특별한 맛과 안정성으로 인기몰이를 하고 있다.

임실고추앤농산물가공판매(주)는 지난달 17일 2021년도 햇고춧가루를 판매 개시한 지 3일 만에 사전 예약 물량을 포함 총 20억원 이상의 매출을 올렸다고 8일 밝혔다.

임실고추앤농산물가공판매(주)는 임실군의 출자기관으로 임실 농가들이 직접 생산한 홍고추를 수매하여 가공 및 판매하고 있다.

올해에는 관내 832 농가를 대상으로 지난 7월 30일부터 오는 30일까지 수매 중이며 올해 계획량은 1450t이다.

수매 대상은 임실 관내 농가가 생산한 홍고추이며, 신미도 분석을 통해 엄선된 최고급 품종으로 시범포를 운영해 맛과 품질을 관리하고 있다.

지난해에는 전체 출하 농가를 대상으로 GAP(농산물우수관리제도) 인증까지 취득하며 안전성도 한층 상승시켰다.

임실은 해발 250~300m의 중산간 지대이며 낮과 밤의 일교차가 크고 일조시간이 188시간으로 임실에서 생산된 고추는 영양소가 풍부하고, 당도가 높으며, 과피가 두꺼워 질 좋은 고춧가루가 많이 생산된다.

고추의 유리당이 높아 김치를 담으면 선홍빛의 맛깔스러운 색상을 띄며 적당한 캡사이신 함량으로 누구나 맛있게 먹을 수 있는 매운맛을 가지고 있다.

이렇게 생산된 최우수 품질의 임실 고추는 임실고추앤농산물가공판매(주)에서 최고급 고춧가루로 재탄생된다.

까다로운 검수를 통해 수매한 최고품질의 홍고추를 3번의 세척 공정 후 세로로 절단하고 짧은 시간 건조를 통해 고추의 영양소와 맛과 빛깔을 그대로 보존해, HACCP 인증 시설에서 자외선 살균공정, 쇳가루 제거공정, X-ray 공정을 통해 안전하고 위생적인 고춧가루를 생산해 판매한다.

이렇게 임실 고춧가루가 인기를 끌게 된 것은 입소문을 통해 충성고객이 날이 갈수록 늘기 때문인 것으로 보인다.

코로나19로 인해 지금은 중단 중이지만 2019년도까지 추진했던 고추가공공장 견학사업으로 도내 약 6만여 명이 고추가공공장을 견학했으며, 직접 눈으로 보고 안전한 가공 공정을 확인한 소비자들이 고춧가루를 구매하고 그 맛과 품질에 만족하여 충성고객이 돼 매년 지속적으로 임실 고춧가루를 찾고 있다.

심 민 군수는 “임실 고추 명품화를 위한 각고의 노력 끝에 임실 고추가 소비자들에게 많은 인기를 끌고 있다”며 “재배부터 가공까지 모든 공정을 안전한 먹거리 생산에 기준을 맞춰 소비자가 믿고 먹을 수 있는 임실 고추가 될 수 있도록 앞으로도 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

한편, 임실고추앤농산물가공판매(주)의 2021년 햇고춧가루는 3㎏ 10만원, 1㎏ 3만5000원에 판매되고 있다.

