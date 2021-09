[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영성과 중심의 ‘2021년 지속가능경영보고서’를 발간했다고 7일 밝혔다. 보고서에는 지난 6월 발족한 ‘탄소중립철도전략위원회’를 주축으로 마련한 ESG 추진체계와 전략방향을 제시하는 등 공공기관의 ESG 경영 생태계 확산 노력과 성과가 담겼다. 철도공단은 2007년부터 해마다 보고서를 발간, 홈페이지에 공개하고 있다. 보고서 표지 이미지 사진. 국가철도공단 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr