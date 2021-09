KH바텍, 335억원 규모 사모 교환사채 발행

[아시아경제 이준형 기자] KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 29,500 전일대비 200 등락률 +0.68% 거래량 2,304,473 전일가 29,300 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 ‘폴더블폰’ 인기 열풍!! 웃음꽃이 핀 부품주!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??폴더블폰 관련 세경하이테크 가파른 상승세! 함께 챙겨야 할 핵심주 공개![e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일 close 은 운영자금 확보를 위해 335억원 규모의 사모 교환사채를 발행한다고 6일 공시했다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 0.0%이다. 교환가액은 주당 3만3500원이다. 사채 만기일은 오는 2026년 9월8일이다.

이번 교환사채 발행은 자사주를 교환대상으로 하기 때문에 회사는 자사주 100만주를 처분할 계획이다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr