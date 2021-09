[아시아경제 이민우 기자] 위드텍 위드텍 348350 | 코스닥 증권정보 현재가 20,250 전일대비 950 등락률 +4.92% 거래량 73,092 전일가 19,300 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 위드텍, TMS 유지보수업무 위탁 계약 체결위드텍, 삼성전자에 111억원 규모 장비 공급원전해체사업 추진 '성큼'…위드텍, '방사성동위원소 사용허가’ 획득 close 은 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 23,950 전일대비 50 등락률 +0.21% 거래량 1,541,678 전일가 23,900 2021.09.06 15:30 장마감 관련기사 올 10대그룹 시총 80조 늘었다건설株 매력 한층한층 쌓이네삼성엔지니어링, 11번째 지속가능경영보고서 발간 close 과 57억원 상당의 '산업배출가스측정 환경장비(TMS) 공급계약'을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출의 10.2%에 해당하는 규모다.

