굿네이버스-하이시선교회, 국내아동권리보호사업 지원 후원금 전달

하이시선교회, 호남 지역 위기가정 아동 지원 위해 후원금 3백만 원 전달



전달된 후원금, 광주광역시 내 위기가정 아동 지원에 사용될 예정

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 호남본부는 광주광역시 광산구에 있는 하이시선교회(목사 송태호)와 함께 국내아동권리보호사업 지원을 위한 후원금 전달식을 진행했다고 6일 밝혔다.

하이시선교회는 한부모가정, 조손가정, 저소득가정 등 도움의 손길이 필요한 가정 및 아이들의 어려움에 공감하며 자체적인 모금으로 마련한 후원금 3백만 원을 전달했다. 그뿐만 아니라 해외 아동 3명과 결연하여 정기적인 후원을 약속했다.

전달된 후원금은 광주광역시에 있는 초등학교에 다니는 위기가정 아동에게 지원될 예정이다.

송태호 하이시선교회 목사는 “어려운 시기일수록 서로 도와야 한다”며, “앞으로도 도움이 필요한 아이들에게 지속해서 힘이 되어주겠다”고 전했다.

정용진 굿네이버스 호남본부장은 “어려운 상황에서 도움이 필요한 아동을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 하이시선교회에 감사드린다”며 “굿네이버스 호남본부는 위기가정 아동이 위기 상황에서 하루빨리 벗어날 수 있도록 지속해서 지원하겠다”고 말했다.

한편, 굿네이버스 호남본부는 지역사회 내 위기가정 아동을 위한 지원 사업을 활발히 수행하고 있다. 후원을 원하는 사람은 굿네이버스 호남본부로 문의하면 된다.

