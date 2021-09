산청군, 제15회 기산국악제전 개최 … 동영상 활용 비대면 심사 진행

제11회 박헌봉 국악상 유영대 국악방송 사장 선정

기산 추모제 이어 국악 대가들 국악한마당 한자리



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 국악예술학교 설립, ‘창악대강’ 출간 등 평생을 국악 부흥을 위해 힘쓴 국악계 큰 스승 故 기산 박헌봉(1906~1977) 선생을 기리는 국악제가 선생의 고향인 산청에서 개최된다.

경남 산청군과 기산국악제전위원회는 오는 11일과 12일 이틀에 걸쳐 ‘제15회 기산국악제전’을 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 국악제전은 문체부 장관상이 걸린 전국국악경연대회와 우리소리 대가들의 신명을 한자리에서 확인 할 수 있는 국악한마당, 기산 추모제 등이 진행된다.

다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황을 고려해 11일 하루 진행되는 ‘기산전국국악경연대회’는 동영상을 통한 온라인 비대면 심사 방식으로 진행한다.

이번 국악경연대회에는 일반부 종합대상에 문화체육관광부 장관상, 학생부문 종합대상은 교육부 장관상이 수여될 예정이다.

12일 오전 11시 기산국악당에서 진행되는 ‘기산 박헌봉 선생 추모제’는 제전위원회와 후학들이 주축이 돼 현대 국악의 선구자이자 후학양성에 지대한 공을 세운 기산 선생을 기리는 행사다.

지난 2011년부터 시작돼 올해 11회째를 맞는 올해 기산 박헌봉 국악상에는 유영대 재단법인 국악방송 사장이 선정됐다. 군과 제전위는 12일 오후 7시 기산국악당에서 시상식을 가질 예정이다.

중앙국악관현악단과 소리꾼 장사익, 국악인이자 마당놀이 대모 김성녀와 사물놀이 명인 김덕수가 무대에 오른다.

산청군과 제전위원회는 코로나19 방역수칙을 준수한 가운데 모든 공연일정과 행사를 안전하게 진행할 계획이다.

이재근 산청군수는 “기산 선생이 이루고자 하셨던 민족예술, 국악의 부흥과 계승에 우리 군이 앞장서겠다”며 “우리 민족의 얼과 기개, 흥과 해학이 담긴 국악의 중심지가 될 수 있도록 노력하겠다. 많은 관심과 참여 부탁 드린다”고 말했다.

