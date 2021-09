의성군, 노인복지관 2년 연속 보건부 평가 우수기관으로 선정

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 의성군은 지난 1일 보건복지부와 한국노인인력개발원, 한국노인종합복지관협회에서 주관한 '노인 재능나눔활동 지원사업' 평가 결과에서 의성노인복지관이 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 6일 밝혔다.

노인 재능나눔활동이란 다양한 재능을 보유한 어르신들의 문화공연, 학습지도, 요리나눔, 교통안전모니터링 등 사회참여를 통해 성취감 향상과 지역사회 공익 증진을 이끌어내는 재능기부 활동이다.

특히, 요리 재능나눔활동 '꽃미남'은 어르신들에게 밀키트를 미리 배부<사진>한 후 노인복지관 조리사와 어르신이 함께 요리하는 과정을 동영상으로 제작·송출함으로써 어르신들도 자신의 손으로 한 끼를 해결할 수 있도록 도와주는 요리 인기콘텐츠다.

김주수 의성군수는 "봉사정신과 전문지식을 갖춘 어르신들이 이웃에게 나눔을 실천함으로써 지역사회에 활력이 넘치고 어르신들의 사회적 역할도 더욱 커질 것으로 기대된다"고 전했다.

