'전자발찌 훼손·연쇄 살인' 강윤성 계획범죄 시도했나…제3의 여성 유인·흉기 준비

영장심사 후 "더 많이 죽이지 못한 게 한"

첫 범행 전 흉기와 절단기 구입

[아시아경제 이정윤 기자] 위치추적 전자장치(전자발찌) 훼손하고 여성 2명을 살해한 혐의를 받고 구속된 강윤성(56). 경찰 수사가 진행되면서 제3의 여성을 유인해 범행을 저지르려던 정황이 파악됐다. 강씨가 계획범죄를 꿈꿨는지를 규명하는 것이 향후 수사의 핵심이다.

5일 경찰에 따르면 강씨는 1차 범행 전후 제3의 여성을 유인하려 했으나 실패한 것으로 파악됐다. 서울경찰청 관계자는 "피의자가 피해자 2명 외에 다른 여성을 대상으로 범행하려한 정황이 있었다"며 "피의자 및 참고인 조사, 통신기록 분석 등을 통해 확인했다"고 밝혔다.

강씨는 첫 범행 전 다른 여성을 유인하려다 전화번호 착오로 연락하지 못해 범행 대상을 바꿨다. 이후 1차 살인 후 도주를 하던 때 다시 해당 여성을 유인하기 위해 전화했지만 통화 과정에서 의사소통 문제로 장소가 엇갈렸고 실제 만남이 이뤄지지 않아 범행에 실패한 것으로 드러났다. 경찰 관계자는 "향후 추가 증거 확보와 법리 검토를 통해 살인 예비죄 등 추가 입건 여부를 검토할 예정"이라고 설명했다. 강씨는 경찰 조사에서 범행 동기에 대해 "금전적 관계가 있었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌는데 1차 범행 피해자의 신용카드로 596만원 상당의 휴대전화 4대를 구입해 되팔기도 했다. 경찰은 살인이 아닌 강도살인 혐의를 적용하는 방안도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

강씨가 피해 여성 2명 외에 다른 여성을 상대로도 범행을 저지르려 했다는 단서는 지난달 31일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 나오면서 한 발언에서도 찾아볼 수 있다. 그는 "피해자에게 할 말 없나"라는 질문에 "내가 더 많이 죽이지 못한 게 한이 된다"고 했다. 또 "사람을 둘이나 죽인 이유가 뭔가"라고 묻자 "사회가 X 같아서 그런 거야"라고 말하기도 했다.

아울러 강씨는 첫 피해자를 상대로 범행을 하기 전 미리 절단기와 흉기를 구입한 데 이어 렌터카도 준비했다. 강씨는 1차 살인 범행 당일인 지난달 26일 오후 4시께 송파구 오금동의 철물점에서 절단기를, 오후 5시께 삼전동의 한 마트에서 흉기를 구매했다. 경찰은 강씨의 첫 범행은 전자발찌를 훼손하기 전인 지난달 26일 오후 9시 30분∼10시에, 다음 범행은 도주 후 경찰에 자수한 날인 29일 오전 3시께 일어난 것으로 보고 있다.

다만 현재까진 흉기로 피해자를 살해한 것은 아닌 것으로 파악되고 있다. 강씨와 알고 지내던 사이였던 피해자들의 시신은 각각 강씨의 집과 피해자의 차량에서 발견됐는데 부검 결과 목이 졸려 사망한 것으로 추정된다는 소견이 나왔다. 경찰 관계자도 "사체에 경미한 상처가 확인되나 부검 결과 등으로 볼 때 사인에 영향을 줄 정도는 아닌 것으로 확인돼 정확한 사용 경위 등을 확인하고 있다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr