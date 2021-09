[아시아경제 김대현 기자] 미국 측과 북핵 협의를 마치고 귀국한 노규덕 한반도평화교섭본부장이 "상당히 심도 있는 대화를 나눴고 상당히 생산적인 방문이었다"고 말했다.

2일 노 본부장은 인천국제공항에서 취재진과 만나 "특히 북핵 문제를 시급성을 갖고 선결과제로 해결하기 위해 노력하겠다는 미측의 입장도 확인했다"고 밝혔다.

노 본부장은 "앞으로 대화를 재개하는데 어떻게 할 것인가 여러 다양한 방안에 대해서도 협의를 가졌다"며 "조만간 미국 측 대표와 만나 협의를 계속 이어나가기로 했다"고 덧붙였다.

앞서 노 본부장은 지난달 29일부터 미국 워싱턴DC에서 성 김 대북특별대표과 웬디 셔먼 국무부 부장관, 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양조정관 등을 만나 대북 인도적 지원 가능성을 포함한 대화 재개 방안을 논의했다.

