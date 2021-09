LG디스플레이, 어린이 교통 안전 위해 '투명 안전 우산' 배포

[아시아경제 정현진 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 20,500 전일대비 50 등락률 -0.24% 거래량 542,398 전일가 20,550 2021.09.02 10:03 장중(20분지연) 관련기사 LGD, 베트남에 1조6000억 추가 투자…OLED 모듈 라인 증설"이번엔 철도다"…LG디스플레이, 투명 OLED 대중화 '가속페달'LG디스플레이 CTO "DX 가속화로 OLED가 핵심 기술될 것" close 가 어린이들의 안전을 위해 빗길 교통사고 예방 효과가 높은 투명 안전 우산 1만6000개를 무료로 배포한다고 2일 밝혔다.

지급 대상은 경기도 파주, 경상북도 구미, 서울 마곡과 여의도 등 사업장 인근 지역 초등학교 170여 곳의 1~2학년 학생들이다. LG디스플레이는 각 학교의 등교 일정에 맞춰 순차적으로 전달할 계획이다.

LG디스플레이가 준비한 투명 안전 우산은 흐리거나 비가 오는 날에도 우산을 쓰는 어린이의 시야를 확보하고 운전자가 어린이의 위치를 식별할 수 있도록 제작됐다. 투명한 소재와 빛을 반사할 수 있는 재질을 사용했으며 운전자들의 경각심을 높이고자 우산 한쪽에는 스쿨존의 제한 속도인 '30㎞'를 적어 넣었고 비상용 호루라기도 달았다.

LG디스플레이는 투명 안전 우산 외에도 경찰서와 연계해 어린이 교통 안전 교육을 실시하고 속도제한 가방커버나 반사카드와 같은 안전 용품을 지원하고 있다. 노란 발자국, 옐로우 카펫과 같은 교통 안전 지대도 100여 개소를 설치했으며 앞으로도 지역 사회에 도움이 되는 교통 안전 지원 프로그램을 지속 운영해 나갈 계획이다.

