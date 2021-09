[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 여름의 끝자락으로 향하고 있는 1일 오전, 전남 함평군 자연생태공원에 빅토리아 수련이 만개해 아름다운 자태를 드러내고 있다.

빅토리아 수련은 첫날 밤 하얀 꽃으로 피어나 이튿날 분홍색의 꽃을 보여주며 마지막 날 물속으로 가라앉아, 1년에 단 3일만 꽃을 볼 수 있다.

한편, 함평자연생태공원 수생식물 전시관에는 빅토리아수련을 비롯한 노랑어리연꽃, 남개연 등 다양한 수련이 가을을 맞이할 준비를 하고 있다.

