靑 "법안처리 둘러싼 국회 상황에 대한 우려 전달한 것"

靑, 언론중재법 우려 與 전달 관측에 "법안 내용은 국회가 논의할 사안"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 이철희 정무수석이 여당에 언론중재법 처리 문제와 관련해 국회 상황에 대한 우려를 전달했다고 밝혔다. 언론중재법 내용에 대한 찬반 입장이 아니라 정기국회를 앞두고 여야가 대치하는 상황에 대한 우려를 전했다는 의미다.

청와대 고위 관계자는 1일 기자들을 만나 국제사회의 언론중재법에 대한 우려를 여당 쪽에 전달한 게 아니냐는 관측과 관련해 "(청와대는 일관되게) 법안 자체와 법안 내용에 대해서는 국회가 논의할 사안이라는 입장"이라며 "다만 법안의 처리를 둘러싼 국회의 상황에 대한 우려를 정무수석이 전달한 것으로 알고 있다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 "임기 마지막 해에 처리해야 할 국정과제와 관련된 입법도 100여 가지가 넘는 상황에 있다. 정기국회의 상황이 원만하고 원활하게 진행이 돼야 생산적인 국회가 되고, 또 국정에 도움이 될 것으로 저희는 판단하기 때문"이라고 설명했다.

청와대 고위 관계자는 오는 3일로 예정된 문재인 대통령과 국회 의장단-상임위원장 오찬과 관련해 "이제 국회의 상황이 (새로운 부의장을 뽑는 등) 변화를 가져왔기 때문에 그동안 하지 못했던 국회의장단, 국회 상임위원장단과의 자리를 마련한 것"이라며 "정부와 국회, 여야의 협치 분위기에 도움이 되기를 바란다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 3일 오찬 간담회 의제와 관련해 "어떤 특정한 의제를 두고 진행하는 것은 아니지만 대통령 인사 말씀과 국회의장 모두 발언, 자유스럽게 발언하는 순서로 이어질 것이기 때문에 어떤 의제가 거론될 것인가 예상해서 말씀드리는 것은 적절치 않음을 양해해달라"고 말했다.

